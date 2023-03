PSV komt niet helemaal ongeschonden uit de strijd met RKC: dit is de stand van zaken

Eric uit Eindhoven verkoopt jeugdherin­ne­rin­gen (en oude elektroni­ca), en houdt nu voor het eerst een beurs

EINDHOVEN - Veel mensen willen per se de nieuwste PlayStation of Fifa-editie. Maar anderen zijn op zoek naar de oude Atari spelcomputer waarmee ze opgroeiden. Zondag kunnen ze terecht op de Vintage Tech Fair in de Visserstraat in Eindhoven.