PSV-linksback Oppegard nadert tijdelijke overgang naar Go Ahead Eagles

PSV strikt met Earnie Stewart een zwaarge­wicht als nieuwe voetbal­baas in het Philips Stadion

PSV gaat Earnest Stewart per 1 maart aanstellen als nieuwe technisch directeur van de club. Stewart wordt de opvolger van de in september vertrokken John de Jong. De in Zuidoost-Brabant (Veghel) geboren Amerikaan heeft een rijk verleden als speler en ook als technisch directeur.

26 januari