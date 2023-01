PSV nadert akkoord over jonge keeper van Leverkusen

Cybercri­mi­ne­len slaan slag in regio: politie Oost-Bra­bant telt meer dan 800 zaken

EINDHOVEN - In Oost-Brabant is het aantal geregistreerde cybercrimemisdrijven dit jaar enorm toegenomen. De stijging is bijna 50 procent vergeleken met 2021, en daarin is de maand december nog niet meegenomen. De politie heeft nog geen verklaring voor de ‘cybercrime-explosie’.

