PSV neemt het met deze elf basisspelers op tegen AC Milan, Vertessen in de spits

Onderhande­lin­gen over Phi­lips-cao opgeschort; vakbonden vinden loonbod te mager

EINDHOVEN - Het cao-overleg tussen Philips en de vakbonden is opgeschort. Het concern en de vakbonden botsen over het verhogen van de salarissen. Wat de vakbonden betreft is het loonbod van Philips, dat door de apneu-crisis in zwaar weer zit, te mager.

29 december