PSV-rechtsback Sambo bevestigt interesse Ajax: ‘Heb de trainer gesproken en mijn zaakwaarnemer mensen binnen Ajax’

VIDEO Clausule voor PS­V-middenvel­der Simons is niet ongewoon: Arsenal had dezelfde regeling voor Malen

De clausule waarmee Xavi Simons naar PSV zou kunnen vertrekken, is niet abnormaal in de voetballerij. Ook bij PSV komt het vaker voor dat spelers voor een gelimiteerde transfersom terug kunnen naar hun vorige club. Onder meer Donyell Malen had in het verleden zo'n mogelijkheid, waarbij hij terug kon naar Arsenal.