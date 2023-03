PSV-talent en kersvers debutant Jesper Uneken (18) heeft profijt van de adviezen van zijn bekende vader Peter: ‘Hij kent deze wereld’

door Rik Elfrink

EINDHOVEN - Zijn vader Peter was de vorige trainer van Jong PSV, op een moment dat Jesper Uneken nog niet klaar was voor minuten in het profvoetbal. Onder de huidige coach Adil Ramzi kreeg hij deze week wel zijn eerste kans bij het beloftenteam. Uneken had in korte tijd bijna een assist te pakken, maar Ismael Saibari kon de door hem gecreëerde mogelijkheid niet benutten.

Mede daardoor verloor Jong PSV van NAC (2-1) en daar baalde de jonge Uneken uiteraard van, maar toch was er reden tot blijdschap. Die eerste wedstrijd in het betaald voetbal vergeet hij namelijk nooit meer. ,,Ik ben een week na mijn zesde verjaardag hier in de opleiding gekomen en heb daarna alles zien veranderen hier. Als je alleen al kijkt hoe geweldig het trainingscomplex er tegenwoordig uitziet. Dat is echt fantastisch. Ik heb een kleine dertien jaar alles gegeven om mijn debuut te mogen maken. Dan baal je als je verliest, natuurlijk, maar persoonlijk is dit voor mij een mijlpaal.”

Mooi teken

Uneken senior, tegenwoordig assistent-coach bij RKC, zat op de tribune en kon zo zijn zoon de eerste wedstrijdminuten in het profvoetbal zien maken. ,,Ik heb heel veel aan hem”, aldus de jongste Uneken. ,,Hij heeft veel ervaring in het voetbal en kan me met vrijwel alles helpen. Hij weet hoe deze wereld in elkaar zit. Het is een mooi teken dat mijn vader zo bekend is als voetballer en trainer. Een heel goed teken zelfs. Dat betekent dat hij iets bereikt heeft en dat wil ik ook.”

Volledig scherm Peter Uneken op de bank bij RKC, vorige maand in Heerenveen. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Nummer negen

Hoe? Uneken junior denkt dat hij als aanvaller het meeste kan bewerkstelligen. ,,Ik ben echt een nummer negen en kan in een twee spitsen-systeem ook als tien spelen. Het liefst speel ik in de as. In mijn jongere jeugd stond ik nog een jaar centraal achterin en had ik m'n vader achterna kunnen gaan, maar dat is het niet geworden. In principe ben ik iemand die makkelijk kan scoren, dus daarom speel ik voorin.”

Doorstromen

Het doel van Uneken is om komende zomer door te stromen naar Jong PSV. Dat lijkt realistisch, gezien zijn huidige situatie. De Eindhovense club wil graag met hem door. ,,Mijn contract loopt af en er is een aanbieding geweest, waarover we in gesprek zijn. Ik heb het volste vertrouwen dat ik mezelf hier in de toekomst nog veel vaker kan laten zien.”

Volledig scherm Adil Ramzi is de huidige coach van Jong PSV. © Pro Shots / Erich Snijder