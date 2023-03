PSV-talenten van trainer Adil Ramzi rollen ook de beloften van Everton op en schitteren in internationaal toernooi

Column Drakenstad, daar wil iedere Vietnamees wel wonen

Niet alleen Veldhoven heeft veel inwoners met een internationale achtergrond. In Frankrijk kennen ze ook zo’n plaats. Het stadje, circa 15.000 inwoners, heet Lognes en ligt in het departement Seine-et-Marne. Het maakt deel uit van de grote Parijse agglomeratie. Lognes ligt op een paar kilometer afstand van Disneyland Parijs, voor wie dat een makkelijker herkenningspunt is.