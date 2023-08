PSV toont interesse voor centrale verdediger van Anderlecht en overweegt miljoenenbieding

COLUMN Heeze mag van de provincie de zwijnen­over­last in het dorp aanpakken. Maar hoe?

Er is in Heeze lichte paniek ontstaan onder bewoners van de wijk de Nieuwe Hoeven door een groep wilde zwijnen die vanuit de omliggende bossen het dorp is ingetrokken. Daarna zijn ze weer keurig de bossen ingegaan, maar een aantal wijkbewoners is bang of verontrust.