PSV-trainer Peter Bosz vertelt over de transferperiode van PSV, volledig rode tribunes in het Philips Stadion én RKC-uit

PSV-spits Fodé Fofana wordt verhuurd en gaat bij Vitesse proberen om doelpunten te maken

PSV verhuurt spits Fodé Fofana aan Vitesse, als die club de medische keuring vrijdagavond op tijd heeft voltooid. Dat is nog een dubbeltje op zijn kant, want het is maar de vraag of de Arnhemmers op tijd zullen zijn. Fofana moet voor twaalf uur in de systemen van de KNVB zijn ingeschreven.