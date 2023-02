PSV-trainer Ruud van Nistelrooij licht zijn keuzes toe en ziet PSV groeien: ‘Daarin maken we stappen als team’

met video Persoon gewond aan hoofd bij incident in Arnhemse woning: aanhouding in Eindhoven

Een persoon is zaterdag aan het einde van de ochtend gewond geraakt bij een incident aan de Stadhoudersstraat in Arnhem. Het slachtoffer werd in een woning met een hoofdwond aangetroffen en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het slachtoffer er aan toe is, is kort na het voorval niet duidelijk. De politie hield na een achtervolging een verdachte aan in Eindhoven.

11 februari