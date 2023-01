PSV ving in acht jaar fors meer dan 200 miljoen euro voor deze ‘eigen spelers’

PSV meldt zich voor enorm gewilde Danjuma, die de aanval moet versterken

PSV is in de race om Arnaut Danjuma aan de selectie toe te voegen en hoopt hem te kunnen verleiden tot een terugkeer naar Nederland. De 25-jarige flankspeler bekijkt momenteel alle opties die op hem afkomen. Hij speelt op dit moment bij Villarreal, kan daar vertrekken en heeft meerdere opties om in het buitenland te gaan spelen.

