PSV Vrouwen dendert in beker door naar laatste vier

PSV, dat eerder deze maand in de competitie met 4-0 van Excelsior won, maakte de favorietenrol waar. Al duurde het even voor de doelpuntenregen in Eindhoven op gang kwam.

In de 38ste minuut was het voor het eerst raak via Joëlle Smits. Na rust liep PSV verder uit. Zera Hulswit veroverde na goed doorzetten de bal in het doelgebied en rondde meteen af. Niet veel later was ook Senna Koeleman van dichtbij trefzeker. Chimera Ripa schoot de vierde van PSV binnen en het slotakkoord was voor Esmee Brugts: 5-0.