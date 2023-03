PSV Vrouwen haalt Heerenveen-captain Nina Nijstad naar Eindhoven

Seksaf­spraak met jongetje ging niet door, Eindho­venaar (32) hangt evengoed maand cel boven het hoofd

EINDHOVEN - Gelukkig was het niet tot een seksafspraak gekomen tussen de 32-jarige Eindhovenaar en een plaatsgenootje van 13. Maar alleen al zo’n afspraak maken is strafbaar. De officier van justitie wil de man - die ook kinderporno had - een maand de cel in.