PSV wacht op buitenlands geld om nog eens flink te kunnen herinvesteren

NAC vol ongeloof na uitglijder: ‘Goede wedstrijd gespeeld met veel rotatie op het middenveld’

,,Je hebt het kunnen zien”, zegt NAC-middenvelder Clint Leemans een half uur na de zeperd in Eindhoven (2-0-verlies). ,,We spelen een prima wedstrijd, maar schieten de bal er niet in. Dit komt wel aan, omdat we goed spelen en toch geen punten pakken.