PSV weet wat de club te doen staat na het lucratieve bod op Johan Bakayoko

voorbeschouwing Helmond Sport-trai­ner kritisch ondanks ongeslagen status: ‘Aan de bal moeten we méér brengen’

Vier duels onder zijn leiding, vier keer gelijkgespeeld: of Bob Peeters (49) daar nu blij mee moet zijn? De trainer van Helmond Sport voelt vooral dat er meer in zit. Ook vrijdag, als zijn ploeg het kwakkelende Willem II treft: ,,We moeten zorgen dat het publiek zich daar tegen de ploeg keert.”

2 februari