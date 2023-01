PSV wil na vertrek Cody Gakpo een versterking, stabiliteit en meer zekerheidjes

Geweldsdo­den en overvallen: twee recherche­chefs blikken terug op een bewogen 2022 in Zuid­oost-Bra­bant

EINDHOVEN - Net als in 2021 maakte Zuidoost-Brabant ook in 2022 geen dodelijke afrekeningen in de onderwereld mee. Maar met zes geweldsdoden, overvallen en het nodige andere geweld hadden recherchechefs Mike van de Ven (Helmond) en Bobby Brekelmans (Eindhoven) het drukker dan ooit.

31 december