PSV wil Silva behouden, heeft Luuk de Jong terug en ziet het aantal blessuregevallen dalen

‘Kwantiteit voor kwaliteit op Stadhuis­plein Eindhoven’: kritiek op massale woontorens

EINDHOVEN - Erfgoedstichtingen gaan frontaal in de aanval op de bouwplannen voor het Stadhuisplein in Eindhoven. Er is volgens hen te veel gekeken naar het maximale aantal woningen en te weinig naar wat die doen met het aanzicht van de binnenstad.