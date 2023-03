PSV wil tegen Anderlecht het ritme behouden en deze spelers verder laten instromen

Eindhoven­se faunabrug die instortte zou eerst van staal en hout gemaakt worden, gemeente worstelde met budget

EINDHOVEN - De kunststof faunabrug over het Beatrixkanaal in Eindhoven die anderhalf jaar na plaatsing instortte, zou in eerste instantie gewoon van staal en hout worden gemaakt. Maar de gemeente koos voor het goedkopere, vezelversterkte composiet.