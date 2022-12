PSV wil tientallen miljoenen voor deze spelers ‘geregisseerd’ innen

Bewoners zijn aan zet bij aanpak zwarte ratten in Eindhoven, ‘bestrijden heeft enkel tijdelijk effect’

EINDHOVEN - Eindhovenaren die last hebben van zwarte ratten in en om hun woning, zullen daar toch vooral zelf werk van moeten maken. Hoewel een aanpak van ratten-hotspots in twee Eindhovense wijken goede resultaten laat zien, blijft voorkomen beter dan bestrijden volgens de gemeente.

29 december