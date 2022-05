PSV wil trainingscomplex De Herdgang flink uitbreiden; Trefpunt Groen is tegen plan dat ten koste gaat van bos

Koningsdag, dat is relaxed slenteren en een pilsje. Of: ‘Wat heb je nou gekocht? Nog meer rommel in huis!’

EINDHOVEN - Koningsdag, dat is met een pilsje naar muziek luisteren, of relaxed slenteren over de vrijmarkt en kijken of je er een koopje kunt vinden. Al wordt daar nog wel eens verschillend over gedacht. Zo zegt een verbolgen man tegen zijn vrouw in het Stadswandelpark in Eindhoven bij het zien van haar aankoop: ,,Wat heb je nou gekocht? Wel ja, nog meer rommel in huis.”

27 april