PSV’er hoopt op ‘gelukje’ in bekerloting: ‘Al wil ik niet zeggen dat het dan makkelijk wordt’

Of Phillipp Mwene op SV Spakenburg hoopt in de halve finale? Hij kijkt serieus. ,,Het zou een gelukje zijn als we hen loten, maar daarmee wil ik niet zeggen dat het dan makkelijk wordt. Ze hebben deze week laten zien dat ze van een eredivisieteam kunnen winnen”, doelde de Oostenrijker op de stuntzege van de amateurs op FC Utrecht.

Huiswerk

PSV won zelf zonder een centje pijn van ADO Den Haag, Mwene en zijn teamgenoten hadden werkelijk niets te duchten van de Hagenaars, die zonder een aantal van hun beste spelers aan de aftrap verschenen. ,,Ik denk dat we gefocust waren, alleen de tegengoal was onnodig. En ik denk dat we er zelf twee of drie meer hadden kunnen maken. In ieder geval hebben we ons huiswerk goed gedaan”, stelde Mwene, die opnieuw als rechtsback speelde.

Op die positie begon hij het seizoen ook, daarna schoof hij geregeld naar links, was hij nog even geblesseerd en was er altijd die concurrentiestrijd met Jordan Teze. Nu lijkt Mwene vooralsnog de eerste keuze op zijn favoriete positie. ,,Ik voel me top, al moet ik voor mijn plekje blijven knokken. Je weet nooit wat er gebeurt, het is voetbal.”

Wisselende vorm

Mwene kijkt ook naar de wisselende vorm van PSV, dat vierde staat in de eredivisie en werd uitgeschakeld in de Europa League. ,,Ik denk dat we dit seizoen - ook ik - wat ups en downs hebben gehad. Nu moeten we constant op een hoog niveau spelen en zoveel mogelijk winnen: ook die KNVB-beker ja. Vorig seizoen smaakte naar meer.”

Toen won PSV de KNVB-beker, maar wel zonder Mwene: hij miste de finale tegen Ajax vanwege een blessure.