PSV’er Mauro Júnior onderzocht door Braziliaanse toparts, die ook Neymar behandelt

Mauro heeft op dit moment te maken met knieklachten. Wat er precies aan de hand is, moet na het onderzoek van Lasmar blijken. Dit gaat in goed overleg met PSV, dat uitkijkt naar de bevindingen van de Zuid-Amerikaanse dokter.

Eerste consult

Een eerste consult in Eindhoven leverde nog geen honderd procent duidelijkheid op, al is er wel de hoop dat hij zonder problemen aan het komende seizoen kan beginnen. Over dit seizoen is nu nog geen duidelijkheid te geven.

De PSV’er had dit seizoen al te maken met lies- en schouderklachten. De eerste kwetsuur hield hem een aantal maanden uit de running. Na de winterstop had de Braziliaan de smaak al snel weer te pakken, maar pech werpt hem nu weer terug. Mauro heeft inmidddels meer dan honderd wedstrijden voor PSV gespeeld en was vooral in seizoen 2021-2022 een smaakmaker in het team van Roger Schmidt.