PSV’er Noa Lang geniet van striemende fluitconcerten in volle Kuip: ‘Stiekem zijn ze een beetje bang voor me’

Eindhoven­se coach Koen de Haan naar WK roeien: ‘Ik hoef Karolien Florijn niet te controle­ren’

Sorry mate, schreef de Australische renner Jai Hindley een paar dagen na zijn eindzege in de Giro 2022 aan Eindhovenaar Koen de Haan (45). ,,Bijna je verjaardag vergeten.” Inspanningsfysioloog De Haan werkte zo’n vier jaar voor het toenmalige Team Sunweb, waar Hindley onder contract stond. Maar De Haan en Sunweb gingen in 2020 uit elkaar. Hij werkt sinds maart 2021 voor de roeibond. En hij gaat mee naar Belgrado, waar volgende maand het WK roeien plaatsvindt.