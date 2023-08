Pussy Riot was al bekend, maar Kempenerpop in Waalre biedt veel meer

Column Vormen ze een volkje of een roedel, die knertsen bij het Gat van Waalre?

Even moest ik met de ogen knipperen toen ik laatst over hem las, de knerts. Een mythische figuur die rond lijkt te hangen bij het Gat van Waalre. Hij dook op in een artikel in onze zomerserie over dorpslegendes. Warempel zeg, de knerts, nooit eerder van gehoord.