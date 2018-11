Raadsels rond dood Griekse miljonairsdochter in Eindhoven

VIDEO Daverende show Deadmau5 op We Are Electric in Eindhoven

11:01 EINDHOVEN - Hij treedt zelden op in Nederland, maar áls de Canadese DJ Deadmau5 alias Joel Thomas Zimmerman dan een keer in ons land is, is het meteen goed raak. De 37-jarige Canadese producer zette het Klokgebouw zaterdagnacht in vuur en vlam.