Raadsheer van Bossche gerechtshof gewraakt in megazaak Party King

Strafzaak tegen oud-PSV’er Bergwijn voor snelheids­over­tre­ding van bijna 80 kilometer te hard in Eindhoven

10:31 EINDHOVEN - Toenmalig PSV-aanvaller Steven Bergwijn is afgelopen zomer betrapt tijdens een ernstige snelheidsovertreding in Eindhoven. Vroeg op vrijdagochtend 9 augustus werd de voetballer door de politie aan de kant gezet omdat hij met ten minste 147 kilometer over de Boschdijk in Eindhoven scheurde. Op de Boschdijk is maximaal 70 kilometer per uur toegestaan.