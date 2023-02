Raadslid Waalre met eigen partij op kieslijst waterschap

De partij van Zevenhek aspireert zetels in het bestuur van Waterschap De Dommel. ,,Bedrijven betalen een groot deel van de kosten bij het waterschap. Vanwege dat grote belang hadden ze altijd een een paar vaste zetels in het bestuur”, zegt Zevenhek. ,,Maar door de Tweede Kamer is dit onder grote haast afgeschaft.”