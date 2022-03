Raamposteractie voor kinderen in Oekraïne: ‘Mooi om deze boodschap naar buiten te brengen’

Monique Rutten en pop-up naaiatelier voor goede doelen Dames van de Zijden Draad werkten al eerder samen. Nog maar een paar weken geleden hadden ze contact over een kaartenactie voor een schoolproject van de Zijden Draad in Afrika toen de ellende in Oekraïne losbarstte. Monique Rutten, altijd al erg begaan met kwetsbare kinderen, hoefde niet lang na te denken en stelde voor het schoolproject even ‘on hold’ te zetten en Oekraïne prioriteit te geven. ,,Omdat de kinderen daar nu verschrikkelijke dingen meemaken en trauma's oplopen", zo zegt ze.

Kleuren sluiten naadloos aan bij het thema

,,En eigenlijk moest ik ook meteen denken aan het schilderij ‘Children should play everywhere’ dat ik in 2017 maakte", vertelt ze. ,,De kleuren geel en blauw die ik er in verwerkte sloten naadloos aan bij dit thema. Dat wilde ik daarom graag gebruiken voor deze actie.”

Naar de drukker

Omdat ook de Dames van de Zijden Draad wilden meewerken aan haar initiatief nam ze contact op met vormgever en vriendin Mariët Jacobsma in München die ook meteen haar medewerking toezegde. ,,Drie dagen later lag er een ontwerp en konden we naar de drukker.”

Veel werk

Monique Rutten en Mariët Jacobsma voerden twee jaar geleden ook al een raamposteractie bij de uitbraak van Covid 19. ,,Die actie was een succes, de posters hebben toen heel wat plekjes gekregen op ramen van woningen, supermarkten en andere winkels in heel Nederland en Duitsland", vervolgt ze. ,,Maar het betekende ook veel werk voor me, meer dan ik me eigenlijk kon permitteren. Daarom is het erg fijn dat de Dames van de Zijden Draad nu de verkoop en distributie voor hun rekening nemen.”

Kinderen in oorlog

De opbrengst van de raamposter voor de kinderen van Oekraïne gaat deels naar noodhulp, deels naar projecten die zich richten op kinderen in oorlog. ,,Want die moeten kunnen spelen. Dat ik daar als kunstenaar iets aan kan bijdragen, is mooi. Beeld communiceert immers, mooi om een boodschap op deze manier naar buiten te brengen.”

De kunstzinnige raamposter Solidarity is 42 x 60 cm en kost 10 euro. Bestellen kan bij de Dames van de Zijden Draad via: dezijdendraad@gmail.com.