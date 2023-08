Radiostation voor wagenbouwers Brabantsedag volgende week weer in de lucht

Koeien lopen over straat in Stiphout na ontsnap­ping

HELMOND - In Stiphout zijn vanmorgen twee koeien ontsnapt. De dieren liepen over de straat in het dorp. Ze werden later aangetroffen aan de Dorpsstraat. Hier zijn de dieren tijdelijk opgesloten op een bouwterrein zodat ze niet nog verder lopen.