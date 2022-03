Rana (11) en Antonia (12) uit Eindhoven vertellen oorlogsverhalen die niet vergeten mogen worden

Punkroc­kers van No Matching Socks uit Eindhoven presente­ren na 12 jaar debuut

EINDHOVEN - Ze draaien al heel wat jaartjes mee, maar nu pas komt punkband No Matching Socks uit Eindhoven met een debuutplaat; ‘Almost There’, geproduceerd door Peter ‘Pan Speedrock’ van Elderen. Op zaterdag 9 april is de presentatie in café De Jack op Stratumseind.

