Randweg Eindhoven bij Batadorp weekend dicht: 10 minuten omrijden

Over hek klimmen bij Dommelbrug Stratum­seind is volgens gemeente eigen verantwoor­de­lijk­heid

EINDHOVEN - Dat jongeren massaal over de hekken klimmen bij het afgesloten Dommelbruggetje op Stratumseind is volgens de gemeente Eindhoven hun eigen verantwoordelijkheid. Vorige week vielen er twee in de Dommel, maar het is voor de gemeente geen reden om de situatie aan te passen.

10:05