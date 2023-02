Rapper Laylo wil geen voorbeeldfunctie: ‘Jongeren vinden je interessant als je dingen doet op de rand’

INTERVIEW Van Nistel­rooij ziet zijn keuzes bij PSV nu goed uitpakken en verwacht dit van Teze en Obispo

Trainer Ruud van Nistelrooij had zondagavond na afloop van PSV-FC Twente niet het gevoel dat hij heel hard toe was aan de overwinning tegen FC Twente. ,,Ik ben er blij mee, maar zag tegen FC Utrecht en Sevilla al aanknopingspunten. Natuurlijk is dit wel een heel belangrijke zege, die we nodig hadden”, vertelde hij.