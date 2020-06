‘Rasta-overvaller’ trapt bewaker in gevangenis vol tegen zijn hoofd en recht in zijn kruis

Een sweater uit je gescheurde T-shirt; lever je oude kleding in

10:15 EINDHOVEN - Gooi dat oude T-shirt nu eens níet in de afval- of kledingcontainer, maar breng het vrijdag of zaterdag naar het voormalige VVV-kantoor op het Stationsplein in Eindhoven. Dan gaan de medewerkers van New Order of Fashion er mee aan de slag.