Ravage op A67: vrachtwagen verliest 10 ton slachtafval, snelweg uren dicht

indebuurt.nl Jackie bedenkt thuisdates: 'Voor als je iets nieuws wil proberen'

Wat doe jij tijdens een date? De kans is groot dat je nu denkt aan een bioscoopje pakken, uiteten bij je favoriete restaurant of een wandeling maken. Maar wat doe je als je een keer iets anders wil? Volgens de Eindhovense Jackie Hendrikx en haar vriend Rick Jongen is het goed voor je relatie als je af en toe iets nieuws doet. Daarom bedacht zij Het Date Pakket.