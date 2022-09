Razendsnel cao-akkoord in metaal: personeel ASML, DAF en VDL krijgt loonsverhoging van 11 procent

EINDHOVEN - Jarenlang waren ze aan stakingen gewend, bedrijven als DAF, VDL en ASML. Maar nu ligt er razendsnel een akkoord over een nieuwe cao voor de metalektro. De metaalwerkers krijgen - in stappen - een loonsverhoging van 11 procent.

Werkgeversorganisatie FME en vakbond FNV melden donderdag dat afgelopen nacht een onderhandelaarsakkoord is gesloten. De besprekingen startten op 8 september. Deze week was de tweede onderhandelingsronde.

Meer loon, minder pensioenpremie

Per 1 december gaan de lonen structureel met 5,5 procent omhoog. Op 1 januari 2024 komt er nog eens 3,5 procent bij. Naast deze loonstijging krijgen de metaalwerkers een extra bijdrage van maandelijks 60 euro aan pensioenpremie. Dat nemen de werkgevers over van de werknemers. Volgens de FNV levert dat 2 procent op. De cao heeft een looptijd van achttien maanden.

Quote In deze tijd waarin heel veel mensen de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen, willen wij dat de loonstij­ging zo snel mogelijk bij de mensen komt. Albert Kuiper, FNV

,,In deze tijd waarin heel veel mensen de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen, willen wij dat de loonstijging zo snel mogelijk bij de mensen komt", stelt FNV-bestuurder Albert Kuiper in een persverklaring. ,,Daarom wilden we nu met de werkgevers een akkoord bereiken, zodat 1 december 2022 ook daadwerkelijk een forse loonsverhoging wordt uitbetaald. Met dit akkoord wordt het dagelijks leven voor alle 150.000 werknemers beter betaalbaar.”

‘Zonder acties of onnodige vertraging’

CNV-bestuurder Arthur Bot: ,,Voor ons als CNV, maar ook voor de andere partijen, lag het zwaartepunt bij deze onderhandelingen écht op de loonsverhoging, om te zorgen dat de werknemers in de sector daar niet lang op hoeven te wachten. Gelukkig zijn we het daarom snel en zonder acties of onnodige vertraging eens geworden.”

De leden van de vakbonden moeten het akkoord nog wel goedkeuren.

‘Zo snel mogelijkheid duidelijkheid’

Werkgeversorganisatie FME ‘is blij dat de arbeidsverhoudingen de afgelopen tijd sterk zijn verbeterd‘. ,,Dat heeft ervoor gezorgd dat sociale partners samen de handschoen hebben opgepakt om zo snel mogelijk duidelijkheid en perspectief te geven aan de industriële sector.”

Afgesproken is dat bedrijven die in zwaar weer verkeren de mogelijkheid krijgen om de cao-loonsverhoging tijdelijk uit te stellen. De FME stelt dat 'sommige bedrijven nog aan het bijkomen zijn van de coronacrisis en nu zwaar lijden onder de energiecrisis’. ,,Deze afwijkingsmogelijkheid biedt bedrijven, die vanwege bijzondere economische omstandigheden in zwaar weer verkeren, soelaas.”