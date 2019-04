Rechtbank doet maandag uitspraak: Boek over de zaak Nicole van den Hurk uit Eindhoven, hoe en waarom?

Update Vermoede­lijk brand gesticht in berging onder woning in Eindhoven: ‘Levensge­vaar­lij­ke situatie’

13 april EINDHOVEN - In de berging van appartementencomplex Pius aan de Geldropseweg in Eindhoven is zaterdagochtend rond 6.15 uur brand uitgebroken. Waarschijnlijk is de brand aangestoken.