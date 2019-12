Rechtbank wil behandeling voor jongen uit Sint Oedenrode die neppistool trok toen politie hem aanhield

Eindhoven­se drugsdea­ler die via het dark web handelende krijgt vier jaar cel

13:51 DEN BOSCH - De rechtbank zet Eindhovenaar Paul van P. vier jaar achter tralies. Ze ziet hem als dealer in hard- en softdrugs, via internet. Hij kreeg in bitcoins betaald en is ook schuldig aan witwassen. Bezit van 60.000 euro vals geld is niet bewezen.