Rechter geeft snel duidelijkheid over appartementengebouw Mierloseweg in Geldrop

Buurt is gedreun in fietstun­nel beu en wil hangjeugd verjagen met camera's: ‘Lijkt het hele jaar wel oudjaar’

BEST - ‘Trillende ramen’, ‘geluiden als een bom die afgaat’ en ‘een fijne plek voor hangjeugd’. Omwonenden rond de Prinses Irene-fietstunnel in Best zijn het he-le-maal zat en willen dat er camera's worden opgehangen om de raddraaiers te verjagen. Maar politie en gemeente zien dat vooralsnog niet zitten.

10:15