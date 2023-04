Rechtstreekse handhaving voor zaalvoetballers ZVV Eindhoven bijna uit beeld, FC Eindhoven maakt het liefst dertien

Eigenaren van iconische McDonald’s in Best en Woensel stoppen ermee: ‘Met je handen eten vonden mensen heel vreemd’

BEST/EINDHOVEN - Beroemd werden ze met de iconische McDonald’s naast de A2 in Best met het Michael Jackson-standbeeld dat er jarenlang stond. Maar het avontuur met de ‘gele M’ begon voor Peter en Nelly van Gelder in Woensel. Maandag komt er een einde aan 37 jaar ondernemen.