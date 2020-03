Recordaantal anonieme tips over crimineel geld in Brabant past bij plannen om boeven te plukken

EINDHOVEN - Meld Misdaad Anoniem (M.) kreeg nog nooit zoveel tips over witwassen of crimineel geld in Brabant. Het past bij het voornemen van justitie in de provincie om dit jaar de hulp van het publiek in te schakelen om te achterhalen waar criminelen hun ‘drugsgeld’ hebben verstopt.

In totaal kreeg het landelijke meldpunt liefst duizend telefoontjes over deze financieel-economische delicten, ruim 44 procent meer dan vorig jaar. In Zeeland-West-Brabant was het zelfs 71 procent meer dan in 2018, in Oost-Brabant twee keer zoveel. In totaal kwamen er 1.309 telefoontjes binnen over criminaliteit in Oost-Brabant, dat was nog nooit zoveel. Over zaken in Zeeland-West-Brabant kwam 1.809 anonieme tips binnen, 13 procent meer dan in 2018.

Criminelen plukken

Dat mensen zo vaak over financiële zaken de telefoon pakte voor een anonieme tip moet bij het Openbaar Ministerie in Brabant voor een glimlach hebben gezorgd. Zij maakte eind vorig jaar de plannen bekend om als eerste in Nederland de hulp van het publiek in te roepen om criminelen te plukken. Daarbij is de hoop vooral gevestigd de belletjes die via M. bij de opsporingsdiensten terechtkomen.

Vaak sluizen criminelen het geld, veelal verdiend met drugshandel, weg naar bijvoorbeeld het buitenland of investeren ermee in vastgoed. Justitie heeft nog geen namen bekendgemaakt van criminelen die zij op de korrel heeft, wel een paar openstaande bedragen. De drie belangrijkste doelwitten moeten respectievelijk 11,5 miljoen, 11,2 miljoen en 2,5 miljoen betalen omdat zij dat met misdaad hebben verdiend. Het gaat om mannen die rijk zijn geworden met de handel in XTC. Het plan leidde tot veel kritiek van experts.

Ondergronds hennepkwekerij

Dankzij de anonieme tips kon februari vorig jaar onder andere een ondergrondse hennepkwekerij in Eindhoven worden opgerold en stuitte de politie op een grote partij illegaal vuurwerk in Geldrop. Anonieme tips leidden ook naar de verdachte van een verkrachting in Oudenbosch, een drugslab in Breda en 200 kilo aan drugs in Nieuwendijk.

In totaal werden in de twee Brabantse politieregio's 51.493 hennepplanten met een straatwaarde van grofweg vijf miljoen euro in beslag genomen. Verder konden er 371 verdachten worden aangehouden en zijn er dankzij anonieme tips 55 vuurwapens van de straat gehaald. De cijfers van Meld Misdaad Anoniem maken ook een einde aan het beeld dat Brabanders elkaar niet verrajen. Want na Limburg werd relatief gezien nergens zoveel geklikt als in Zeeland-West-Brabant. Oost-Brabant bevindt zich in vergelijking met andere politieregio's in de middenmoot.