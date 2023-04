Reem Haroun kookt om de slachtoffers van de aardbeving in Syrië te helpen: ‘Ik heb mijn moeder bijna dagelijks huilend aan de telefoon’

Sinter­klaas­ac­tie-geld uit Geldrop helpt al bijna 50 jaar La­tijns-Amerikaan­se studenten verder

GELDROP - 169 kansarme jongeren in Latijns- Amerika hebben dankzij de inzet van Stichting Bolivia Komité Geldrop een studie gedaan. De stichting zamelt al tientallen jaren, sinds 2 mei 1978, via acties geld in om de studenten en hun leefgemeenschap verder te helpen.