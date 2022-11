Regenboog en Schaduworgel in de prijzen; Glow Talent Awards uitgereikt

Lichtkunstfestival Glow 2022 is zaterdagavond afgesloten. Traditiegetrouw werden de Talent Awards uitgereikt om jonge deelnemers in de schijnwerpers te zetten. De prijs van de vakjury ging dit jaar naar het kunstwerk Het Schaduworgel van het collectief Liefde voor de Stad.

De rijdende installatie van Isis Boot, Laurie Roijackers, Marijn Smits en Luuk Thijssen stond op verschillende plekken langs de Glow-route opgesteld. ,,We zijn echt supertrots dat we de prijs hebben gekregen", vertelt Luuk Thijssen. ,,We hadden het niet verwacht. Dit is een mooie waardering.”

Onderhuidse verhalen in coronatijd

De makers wilden met Het Schaduworgel onderhuidse verhalen vertellen die zich de afgelopen jaren hebben opgehoopt tijdens de corona-pandemie. Op de gevels in de straten vertelden bewegende schaduwen de anekdotes en ervaringen van verschillende Eindhovenaren.

De vier hebben er twee maanden aan gewerkt. Thijssen: ,,In een schuurtje in Aalst hebben we de fiets in elkaar gesleuteld.” Ook tijdens Glow is het kunstwerk nog uitgebreid. ,,Bezoekers mochten zelf met schaar en karton aan de slag om hun eigen verhaal aan het schaduwspel toe te voegen”, voegt Isis Boot toe.

Het collectief Liefde voor de Stad organiseert sinds 2015 activiteiten in Eindhoven om de inwoners met elkaar te verbinden. Boot: ,,Het is nu de derde keer dat we meedoen aan Glow. Eigenlijk is het ontstaan omdat onze jaarlijkse bijeenkomst in 2020 niet kon doorgaan vanwege corona.”

De groep ontving voor hun Glow-kunstwerk een tegoedbon van 2.500 euro die kan worden besteed aan de doorontwikkeling van het project voor Glow 2023. Boot: ,,We moeten de prijs even laten bezinken en met de organisatie bekijken wat voor volgend jaar mogelijk is.”

Volledig scherm De publieksprijs ging naar Rainbow, gemaakt door studenten van Sint Lucas. © Glow

De publieksprijs ging naar studenten van de opleiding podium- en evenemententechniek aan het Sint Lucas. Pip van Gent, Teun van Seggelen, Gavin Lammers, Hans van Malsen en Ties Bogers hebben zo’n twee maanden samen aan hun lichtkunstwerk Rainbow gewerkt, dat op beide zijden van de Vestedatoren was te zien.

De vijf wilden met Rainbow aandacht vragen voor diversiteit. ,,En dat je kunt zijn wie je bent”, vertelt Teun van Seggelen.

1500 euro

De Glow-organisatie gaat met de studenten om tafel om te kijken wat ze volgend jaar voor elkaar kunnen betekenen. Ze kunnen dan in elk geval beschikken over een startbudget van 1.500 euro.

Van Seggelen: ,,Leuk dat we dan weer mee mogen doen. Maar we moeten even kijken of dat lukt. We zitten namelijk allemaal in ons laatste jaar.”

Glow blijkt de laatste jaren steeds vaker een springplank voor jonge lichtkunstenaars. Eerdere winnaars van de Talent Award en deelnemers zijn Valerie van Zuijlen en Studio Toer.