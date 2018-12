Reizigers Eindhoven Airport nog lang last van gevolgen mist

De eerste vluchten vertrekken deze maandagochtend met een uur of meer vertraging. In de terminal is het niet veel drukker dan op een doorsnee maandag in december. Hoe anders was het een dag ervoor, toen negenhonderd reizigers na urenlange onzekerheid strandden als gevolg van de dichte mist.

In het Business Center op de eerste verdieping worden de 150 veldbedjes die zondagavond zijn neergezet, weer opgeruimd. Zo'n vijftig reizigers hebben hier de nacht doorgebracht, weet Airport-woordvoerster Michelle van Waasdijk. ,,De meeste anderen zijn naar hotels overgebracht.”

Alicante

Onder hen is ook Alexandra Langeveld, wonend in het Spaanse Alicante. Langeveld wilde zondagavond naar huis, toen ze te horen kreeg dat díe vlieger niet op ging. ,,We mochten zelfs niet meer naar binnen, alles was afgezet. Hier was het een totale gekte. Mensen werden weggestuurd: ‘zoek maar een hotel’. Ik mocht zelfs niet eens even naar de wc.” Later die avond moest Langeveld opnieuw wachten, maar nu op de bus die haar naar een hotel zou brengen. ,,Eenmaal daar aangekomen bleek dat er een overboeking was in het hotel. Het was vol.” Uiteindelijk heeft ze bij een kennis onderdak gekregen.

De chaos was zondag compleet, meldden diverse vakantiegangers, de onzekerheid was groot. Opnieuw ging er veel mis in de communicatie naar de reizigers toe. Van Waasdijk betreurt dit: ,,We doen er in dit soort gevallen alles aan wat in onze macht ligt om snel en adequaat te handelen en reizigers zo snel mogelijk te informeren.”

Infoborden

Dat gebeurt op de infoborden, via de omroepinstallatie en door al rondlopend mensen te informeren. Die aanpak schoot zondag duidelijk te kort. Achter de schermen moet in situaties als deze erg veel geregeld worden, voert Van Waasdijk als verzachtende omstandigheid aan. Bij een uitwijkende vlucht bijvoorbeeld moeten er bussen georganiseerd worden, ingecheckte bagage teruggehaald en passagiers bij elkaar geroepen. In de hectiek kan het volgens de woordvoerster gebeuren dat niet iedereen meteen op de hoogte kan worden gebracht.

In restaurant La Place liggen twee vrouwen op een bank te slapen. Aan het tafeltje ernaast is Harm Timmer uit Emmeloord en zijn gezin neergestreken. Timmer heeft nog mazzel gehad, voor hem en zijn vrouw en de twee kinderen was er nog wel plek in het hotel. ,,Nu vliegen we alsnog naar Faro, zes dagen vakantie in plaats van zeven. Heel erg zonde, maar aan mist kan niemand iets doen.”

Onder de gedupeerden zijn ook Wilna en Ari Toonen uit Heelsum. Toen ze hoorden dat hun vlucht niet doorging, zijn ze terug naar huis gereden. Wilna: ,,Telefonisch heb ik om restitutie gevraagd van de vlucht. Thuis kregen we een bericht dat we tóch, de volgende dag, op dit ticket konden vertrekken.” In de terminal drinkt het stel een kopje koffie. Ze hebben tijd genoeg. ,,We hebben net te horen gekregen dat we tóch niet mee kunnen: het vliegtuig zit vol. Jammer, ik had die restitutie niet moeten aanvragen.”

