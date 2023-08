Rekenkamer: Veldhoven aardig op dreef met bestrijding armoede, wel meer oog nodig voor ‘verborgen gevallen’

Vijftig jaar Catharina Ziekenhuis: minder bedden, meer innovatie en laten zien waar je goed in bent

EINDHOVEN - In vijftig jaar is het aantal bedden van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis bijna gehalveerd. Dat zegt veel over de ontwikkeling van de ziekenhuiszorg door de jaren heen. ,,Patiënten komen minder vaak en minder lang in een bed terecht.”