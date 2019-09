Rekentool voor stikstof slechts voorzichtig begin

1. Wat is Aerius?

‘Aerius Calculator’ is de naam van een model waarmee kan worden berekend wat het effect is van een project op beschermde natuur. Een partij met een bouwplan voert allerlei informatie in en via een online-rekenprogramma wordt de neerslag van stikstof in kaart gebracht. Op basis van de uitkomst bepaalt de initiatiefnemer of een (natuur)vergunning nodig is.