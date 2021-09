Relschopper Dennis kreeg woeste burgemeester Jorritsma over zich heen: ‘Hij was heel emotioneel’

Hij schuift nog wat op zijn stoel, draait aan het colaflesje voor hem en kijkt naar de vloer van het restaurant. Hij voelt zich duidelijk nog niet helemaal op zijn gemak. Dat was te verwachten in dit decor. Hij zit aan een tafeltje in het Coffeelab, de horecagelegenheid op de eerste verdieping van het station in Eindhoven. De glazen gevel naast zijn tafeltje werd begin februari nog aan diggelen gegooid. Onderaan de trap in het station ligt de Jumbo supermarkt, die door relschoppers werd geplunderd.