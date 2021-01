Restaurant De Kiet riskeert sluiting en gaat weer open: ‘Mensen noemen ons strijders’

Tweetal rijdt hard weg van controle en botst tijdens achtervol­ging tegen politiewa­gen in Eindhoven

11 januari EINDHOVEN - Een tweetal is maandagavond in de kraag gevat op een industrieterrein in Eindhoven nadat ze in een auto met gestolen kentekenplaten wegreden van een controle. Ze veroorzaakten tijdens de achtervolging een aanrijding met een andere auto én een politiewagen op het Kastelenplein.