Restaurant Truffelaer in Veldhoven stopt na elf jaar

Voor van Thiel en is het nu tijd om wat meer van zijn jonge gezin te gaan genieten. Hoewel hij daarnaast samen met zijn vriendin Marleen van Limpt ook nog genoeg te doen heeft in zijn andere restaurant The Brand en zijn foodbar Mr Dutch. Die laatste gaat hij overigens met een compagnon doen en wordt binnenkort omgedoopt tot Smokey Blinders foodbar. Zoals de naam al doet vermoeden komen daar ook bbq- en smokegerechten op tafel.

In 2012 zocht van Thiel al langer naar de gelegenheid om voor zichzelf te beginnen nadat hij ervaring had opgedaan in verschillende toonaangevende restaurants en als privékok. Toen het pand waarin toen nog brasserie D’n Admirael zat via een vriend op zijn pad kwam, greep hij zijn kans. ,,Ik was meteen enthousiast. Ik had daar vroeger gewerkt toen het nog van een andere eigenaar was. Een van de restaurants waar ik gewerkt had was Frans-Mediterraans. Zoiets wilde ik ook. Lekker eten, een paar gangetjes. Niet super-de-luxe, maar wel een wat hoger niveau restaurant, met van binnen een warme uitstraling en waar je lekker kunt zitten. In niveau zijn we in de loop van de jaren steeds meer gegroeid en door een verbouwing hebben we het van binnen nog mooier gemaakt.”

Quote De Truffelaer is bijna twee bedrijven ineen; een restaurant waar je op niveau drie tot zes gangen kookt en nog een zaal met banquet­ting Vincent van Thoel, Restaurant Truffelaer

,,Toen was ik jong en vond ik het allemaal prima als ik maar gewoon lekker kon koken. Nu denk ik wat meer als ondernemer. En de Truffelaer is bovendien bijna twee bedrijven ineen; een restaurant waar je op niveau drie tot zes gangen kookt en nog een zaal met banquetting. Dat was echt wel serieus druk. Nu krijgen we wat meer tijd voor de kleine die in het najaar is geboren. Dat was echt doorslaggevend voor de beslissing om te stoppen. Zeven dagen van twaalf uur per week, werd te veel. We konden het prima aan, maar we willen ook tijd voor ons gezin. Daarnaast is elf jaar ook een hele tijd, dus ik vind het wel mooi geweest en wil weer eens wat anders.”

Groot team in de keuken

Ondanks zijn besluit verwacht van Thiel zijn eerste restaurant ook wel te gaan missen. ,,Je ontwikkelt je razendsnel als je voor jezelf begint. En door met een groot team in de keuken te werken, leer je heel veel. Het koken en op zo’n niveau en met zo’n team werken, samen menu’s samenstellen met wijn erbij dat ga ik wel missen. Toen Veldhoven Culinair een jaar niet doorging, hebben we Klein Culinair georganiseerd. Dat zijn leuke dingen. Maar het wil niet zeggen dat dat voor altijd voorbij is.”

Op korte termijn zijn er geen plannen voor iets anders behalve meer tijd voor zijn dochtertje. Maar wie weet wat de toekomst brengt. ,,We hebben de droom om ooit een Franse bistro te beginnen, en The Brand zou in Eindhoven ook niet misstaan. ”

Wie nog bij de Truffelaer wil eten, vist achter het net. Sinds het bericht op sociale media kwam, zit het helemaal vol. Binnenkort kunnen eters er wel weer terecht bij Trattoria Manca. De nieuwe eigenaar is namelijk Junior Smulders van Trattoria Manca uit Eindhoven. Ook voor feesten kunnen de klanten straks bij hem terecht. Daarvoor komen de aanvragen voor februari ook alweer volop binnen.