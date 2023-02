Reünie oud-leerlingen en docenten Veldhovense mavo Selsterhorst

Bijeen­komst project Hallo! in de Achtse Barrier: Hoe gaan we nog meer naar elkaar omkijken?

EINDHOVEN - Het project Hallo! in de wijk Achtse Barrier is opgezet voor meer verbinding in de wijk en loopt nu drie jaar. Volgende week komen wijkbewoners, vrijwilligers en professionals bij elkaar om terug én vooruit te kijken.

9 februari