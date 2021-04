Rijden over een rotonde in een hippe Carver voelt als een kermisattractie

Laatste woning opgeleverd in sloop/nieuwbouwplan Vredes­plein in Eindhoven: buurt is klaar

20 april EINDHOVEN - De laatste woning in de buurt Vredesplein in Oud-Woensel is opgeleverd. Daarmee is de sloop en nieuwbouw van de wijk tussen Boschdijk en Kruisstraat afgerond door de corporaties ‘Thuis en Trudo en pensioenfonds SPF.